Covid: deciso calo dei contagi e dei ricoveri, 8 i decessi in un giorno

CATANZARO – Il bollettino di ieri registrava 1.357 nuovi positivi mentre oggi il numero di nuovi contagi, è ulteriormente diminuito. Sono 962 i casi registrati a fronte di un numero più alto rispetto a ieri di tamponi processati ovvero 5.206 (ieri erano stati +4.613). Il tasso di positività scende al 18,48%. Degli oltre 900 contagi il maggior numero riguarda nuovamente la provincia di Cosenza con +373 nuovi casi. Segue Reggio Calabria con +293 casi, il territorio catanzarese +237, solo 5 nuovi positivi nel Crotonese e 6 nel vibonese mentre da altra regione o estero sono +48.

Ma mentre ieri si è registrato un solo decesso per Covid, oggi sono ben otto (3 a Cosenza, 3 a Reggio Calabria, 2 a Catanzaro). E il territorio della provincia di Cosenza, da inizio pandemia, conta il maggior numero di morti: 1.224 deceduti. Oltre ai nuovi casi, diminuiscono anche i pazienti in ospedale: -4 in area medica con 277 persone nei reparti ordinari, e scende di 3 unità il numero di pazienti in terapia intensiva per un totale di 9 persone in rianimazione. Nelle ultime 24 ore inoltre sono +1.649 i guariti. Infine l’Asp di Catanzaro comunica 250 nuovi soggetti positivi di cui 13 fuori regione mentre l’Asp di Cosenza, 408 nuovi soggetti positivi di cui 35 fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 4.387 (63 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.316 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 80.300 (79.938 guariti, 362 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 50.866 (112 in reparto, 1 in terapia intensiva, 50.753 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 92.591 (91.367 guariti, 1224 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 2612 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2589 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 47644 (47392 guariti, 252 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 9803 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9746 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 169515 (168688 guariti, 827 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 1839 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1820 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 42614 (42437 guariti, 177 deceduti).