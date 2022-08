In fiamme un supermercato a Roccella, intervengono i vigili del fuoco. Nessun ferito

COSENZA – Ancora in diminuzione i nuovi contagi da coronavirus in Calabria anche se rispetto a ieri sono poco stati effettuati circa 2mila tamponi in meno. Il bollettino del dipartimento salute della Regione segnala oggi +1.357 nuovi casi di Covid (ieri erano stati +1624), con un tasso di positività che torna a salire di circa 4 punti e si attesta al 29.42% (ieri era al 25,57%). Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati effettuati +4.613 test (ieri erano stati +6.306). Provincia per provincia i casi di oggi sono così distribuiti: Catanzaro +296, Cosenza +250, Reggio Calabria, +477, Crotone, +193, Vibo Valentia, +100, altre Regioni o Stati esteri +41.

Resta stabile il dato sui ricoveri in area medica con un lieve incremento nelle ultime 24 ore (nel saldo si registrano dieci nuovi ingressi e sette dimissioni). Retsa invariato invece il dato delle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 269 persone. Di queste 281 (+3) si trovano nei reparti di malattie infettive e 12 in rianimazione (+0). In discesa in dato delle vittime con un solo decesso nelle ultime 24 ore (a Catanzaro). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.848. Il numero di persone attualmente positive al covid scende a 72.323 (-918) mentre le persone guarite dal covid sono 430.947 (+2.271) e quelle in isolamento 72.323 (-918).