Vaiolo scimmie, istituita task force in Calabria. Prof. Torti a QuiCosenza “per ora nessun caso”

CATANZARO – In Calabria sono 1.624 i nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 6.306 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 25,75%. Il bollettino registra anche 5 morti di cui 3 a Cosenza, 1 a Catanzaro e 1 a Crotone. I nuovi guariti sono 2.386. Per quanto riguarda i ricoveri, sono per il quarto giorno consecutivo in calo: -12 in area medica e +1 in terapia intensiva.

L’Asp di Catanzaro comunica 367 nuovi soggetti positivi di cui 20 fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 451 nuovi soggetti positivi di cui 37 fuori regione. L’Asp di Reggio Calabria comunica 529 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione.

I casi provincia per provincia sono così distribuiti:

347 Catanzaro, 414 Cosenza, 152 Crotone, 521 Reggio Calabria, 125 Vibo Valentia, 65 da altra regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 4.775 (66 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.701 in isolamento domiciliare); casi chiusi 79.379 (79.020 guariti, 359 deceduti)

Cosenza: casi attivi 50519 (105 in reparto, 2 in terapia intensiva, 50412 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92315 (91094 guariti, 1221 deceduti)

Crotone: casi attivi 2810 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2788 in isolamento domiciliare); casi chiusi 47248 (46996 guariti, 252 deceduti)

Reggio Calabria: casi attivi 11219 (65 in reparto, 1 in terapia intensiva, 11153 in isolamento domiciliare); casi chiusi 167329 (166505 guariti, 824 deceduti)

Vibo Valentia: casi attivi 1843 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1827 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42504 (42327 guariti, 177 deceduti).