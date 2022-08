Mediterraneo sempre più tropicale, Arpacal scopre un’alga cinese nel porto di Gioia

COSENZA – Il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto torna a parlare di mare pulito e degli interventi che la Regione continua a mettere in campo lungo la fascia tirrenica della Calabria per combattere l’inquinamento delle acque. Domenica aveva annunciato nuovi interventi. “Ricevo ogni giorno tantissimi messaggi da parte di cittadini calabresi che amano il mare, e come me non si arrendono – ha detto Occhiuto – noi le stiamo provando tutte, stanno arrivando importanti risultati, ma non ci accontentiamo”.

Occhiuto, domenica scorsa aveva annunciato nuovi interventi. Da alcuni giorni sono all’opera due battelli “pulisci mare”, con il monitoraggio e l’analisi immediata delle acque. Queste imbarcazioni, inoltre, registreranno e fisseranno in un database le località interessate dagli interventi. In campo anche una nuova squadra su terra di monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua. Inoltre, i tecnici dell’Arpacal effettueranno un’analisi immediata dell’inquinamento rilevato da parte di Arpacal. “Questo è uno dei battelli che utilizza il Ministero dell’Ambiente per pulire il mare – ha aggiunto Occhiuto. Noi lo stiamo usando qui in Calabria per pulire il mare dagli scarichi abusivi che riversano liquami che finiscono a largo ma poi le correnti le riportano a riva. Ma questi battelli li utilizziamo anche per monitorare la qualità del mare per capire che tipo di inquinamento ci sia. Siamo utilizzando i battelli dotati di un sistema di rilevazione di corpi anomali – che già da qualche giorno stanno svolgendo un’azione di depurazione per eliminare eventuali scarti presenti nelle acque marine. Ci sono con noi i tecnici dell’Arpacal, della Guardia costiera e tutte le persone impegnate in quest’opera che da mesi stiamo portando avanti per risolvere il problema dell’inquinamento e in queste ultime settimane con ancora più intensità perché ci sono più persone e si produce più inquinamento”