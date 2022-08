Ulteriore calo dei contagi in Calabria (+1.592). E i ricoveri tornano sotto quota 300

CITTANOVA (RC) – Tragico incidente a Cittanova nel reggino, stamattina una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Polistena é stata impegnata in contrada S’Antonio dove un mezzo agricolo per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi fuori dalla sede stradale. Alla guida del mezzo un ragazzo di 16 anni che si trovava in un terreno di proprietà della famiglia quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo, in un dislivello adiacente ad una fiumara, si è ribaltato.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi e nonostante l’intervento dell’elisoccorso, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il sedicenne e la famiglia, residenti a Melicucco, erano impegnati in lavori nel terreno di loro proprietà. Sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente stanno lavorando i carabinieri. Sul posto il personale del 118 . Intervenuti anche i vigili del fuoco dei distaccamento di Polistena che hanno lavorato per la messa in sicurezza del sito e del mezzo.