Covid, in Calabria in calo contagi (+1.852 ) ricoveri e tasso di positività. Sei le vittime

ROCCA BERBARDA (KR) – I carabinieri di Roccabernarda, al culmine di una breve indagine scaturita da un intervento, effettuato nel pomeriggio dello scorso 31 luglio, per un incendio verificatosi in una zona rurale di circa cinquemila mq., ubicata nelle adiacenze della via Aldo Moro di quel centro, hanno acclarato le presunte responsabilità di un 35enne e di un 72enne del luogo, residenti nello stesso comune, i quali avevano lasciato bruciare, incautamente e in violazione della vigente normativa, delle sterpaglie in un terreno agricolo prospiciente alla suddetta area, provocando in questo modo, a causa del forte vento e delle sfavorevoli condizioni climatiche, un incendio, che ha lambito le abitazioni, situate quella strada, interessandone solo le pertinenze, ma senza causare alcun danno a persone o cose.

Al termine degli accertamenti di rito, il 35enne e il 72enne sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per “incendio colposo in concorso”.