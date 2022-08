Comitato Pescatori Calabria: “Invertire la rotta per far ripartire imprese e pescatori”

CATANZARO – Al tempo delle emergenze sia sanitaria da Covid-19 che economica per via della guerra in Ucraina è conveniente per un giovane fare investimenti nella pesca marittima? Il settore pesca è ancora un settore attraente, soprattutto, per i tanti giovani delle nostre comunità costiere?

A parere del “Comitato Pescatori Calabria”, bisognerebbe invertire rotta per far ripartire i pescatori e le imprese di pesca dopo le emergenze, ancora in atto, per assicurare un futuro alla pesca calabrese. Ma, costruire la speranza di un settore attraente per le nuove generazioni, è necessario avviare una serie programmazione in linea con quella dell’Unione europea e nazionale governata dalla legge regionale di settore (L.R. n.27/2004) per avere a disposizione strumenti e sostegni da parte della Regione e dei Comuni costieri per “ottimizzare gli strumenti comunitari pesca”, a partire dai FLAG nella nuova programmazione UE 2021/2027, insieme all’organizzare dei servizi pesca indispensabili nei punti di sbarco (obbligatori per la UE),ma anche per uscire dalle emergenze assicurando una ripresa dell’attività e, così, accompagnare il settore verso lo sviluppo possibile in modalità inter-settoriale puntando su innovazione e diversificazione. Ma è anche imprescindibile avere un settore pesca trasparente e più organizzato con un agire legale per tutelare e difendere gli interessi sociali ed economici dei pescatori e delle imprese di pesca.

Noi, come facciamo da sempre, non molliamo e continueremo ad insistere per avere una gestione pubblica degli strumenti pesca più trasparente e, soprattutto, chiediamo di organizzare i servizi indispensabili per l’operatività dei pescatori e sostenere, tutti insieme, questi lavoratori del mare laboriosi, intraprendenti e, soprattutto, rispettosi dei valori che da sempre appartengono alle nostre comunità costiere, a partire dal rispetto della legalità.