CATANZARO – Sono 1.038 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Calabria, a fronte di 3.721 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 27,90%. Il bollettino della Regione Calabria registra anche 6 decessi di cui 4 a Cosenza, 1 a Catanzaro e 1 a Crotone. Sono 1.312 le nuove guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri tornano a salire +16 in area medica e +1 in terapia intensiva.

I casi provincia per provincia:

Catanzaro +138, Cosenza +331, Crotone +216, Reggio Calabria +257, Vibo Valentia +65, da altra regione +31.

L’Asp di Catanzaro comunica: “Totale positivi odierni 142 di cui 4 nuovi soggetti positivi”. L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano: 1 nuovo caso ricoverato, 1 caso ricoverato, già noto a domicilio, e 26 nuovi casi a domicilio”.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 5548 (73 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5466 in isolamento domiciliare); casi chiusi 77161 (76804 guariti, 357 deceduti)

Cosenza: casi attivi 49516 (116 in reparto, 3 in terapia intensiva, 49397 in isolamento domiciliare); casi chiusi 90974 (89766 guariti, 1208 deceduti)

Crotone: casi attivi 2734 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2708 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46411 (46161 guariti, 250 deceduti)

Reggio Calabria: casi attivi 11991 (82 in reparto, 1 in terapia intensiva, 11908 in isolamento domiciliare); casi chiusi 164202 (163378 guariti, 824 deceduti)

Vibo Valentia: casi attivi 2542 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2523 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41427 (41250 guariti, 177 deceduti)