Jova Beach Party a Roccella, un piano straordinario per la viabilità

ROCCELLA JONICA (RC) – Il prossimo 12 e 13 agosto è in programma a Roccella, in Contrada Melissari, sulla spiaggia adiacente al Porto delle Grazie, l’evento “Jova Beach Party 2022” che vedrà la presenza di circa 30.000 spettatori per sera. Per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza il Comando di Polizia Municipale ha emesso specifica ordinanza che disciplina le modalità di circolazione stradale in ambito urbano per le giornate interessate dall’evento.

DIVIETI DI ACCESSO

L’accesso a Roccella non sarà consentito dalle ore 10 del 12 agosto alle 3 del 13 agosto e dalle ore 10 del 13 agosto e fino alle 3 del 14 agosto. I veicoli in entrata saranno filtrati presso le rotatorie di accesso alla variante 106 ed eventualmente deviate, per impedirne l’accesso in area urbana, all’altezza dell’intersezione della S.S. 106 con Via Giardini sul lato sud e all’altezza dell’incrocio della S.S. 106 con Via Corrado Alvaro sul lato nord. In deroga al divieto sarà consentito l’accesso ai veicoli di proprietà di residenti e domiciliati, già muniti di vetrofania per il parcheggio gratuito nelle aree di sosta a pagamento del Comune di Roccella Ionica, che non dovranno quindi munirsi di ulteriore autorizzazione.

L’accesso a Roccella sarà, inoltre, consentito ai veicoli di proprietà di residenti e domiciliati che non espongono la vetrofania di autorizzazione al parcheggio su strisce blu, nonché ai veicoli di dipendenti di imprese pubbliche e private con sede nel Comune di Roccella Ionica, solo se muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale.

E’ consentito, inoltre, l’accesso a Roccella Ionica ai veicoli a servizio di persone con disabilità muniti di apposito contrassegno per auto, agli autobus di linea, ai veicoli di servizio navetta a servizio dei parcheggi pubblici e privati (nei limiti del percorso obbligato stabilito), ai veicoli dei clienti di strutture ricettive, previa esposizione di copia della prenotazione. E’ infine consentito l’accesso ai veicoli per il trasporto, il carico e lo scarico di merci a servizio delle attività commerciali, ai veicoli per consegne a domicilio e ai veicoli di artigiani per assistenza tecnica.

DIVIETI DI TRANSITO

E’ in ogni caso fatto divieto assoluto di transito e circolazione su tutto il territorio comunale compreso tra l’incrocio SS 106 Via Giardini lato sud e l’incrocio SS 106 Via Corrado Alvaro lato nord per il 12 agosto dalle ore 12.00 alle ore 17.00 e dalle ore 23.00 alle ore 03.00 del giorno successivo 13 agosto 2022; e per il 13 agosto dalle ore 12.00 alle ore 17.00 e dalle ore 23.00 del 13 agosto alle ore 03.00 del giorno successivo 14 agosto 2022.

Sul lungomare Sisinio Zito il transito e la circolazione saranno vietati dalle ore 7.00 del 12 agosto alle ore 3 del 14 agosto 2022.

E’ consentito il transito ai soli veicoli per il carico e lo scarico merci a servizio delle attività commerciali che insistono sul lungomare dalle ore 07:00 alle ore 11:00 nei giorni 12 e 13 agosto. I veicoli dei residenti sul lungomare potranno transitare sul lungomare per i soli spostamenti da e per la propria abitazione/immobile, fatto salvo l’obbligo di rispettare il divieto di circolazione nelle fasce orarie di cui sopra, previste per tutto il territorio comunale. I divieti si estendono a tutte le categorie di veicoli eccetto le biciclette.

DIVIETI DI SOSTA

Dalle ore 21.00 dell’11 agosto fino alle ore 9.00 del 14 agosto è vietata la sosta di veicoli sul lungomare Sisinio Zito, su Via Giardini, via Lacchi e tratti stradali non denominati a sud di Via Giardini, su Via Corrado Alvaro e su Via della Libertà, su Piazza San Vittorio e su Via Trastevere nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Cappelleri e l’incrocio con Via Porto. E’ prevista la rimozione forzata dei veicoli.

Il Comune confida nella piena collaborazione dei cittadini e dei turisti presenti a Roccella per dare ancora una volta, come già successo nel 2019, dimostrazione del senso civico che contraddistingue la nostra cittadina e per riuscire nuovamente a garantire piena sicurezza per lo straordinario evento che ci attende tra qualche giorno. Il Comando di Polizia Municipale è a disposizione per ogni ulteriore informazione.