Imbrattato il murales di Libera realizzato da giovani e artisti

CIRO’ MARINA (KR) – È stata una domenica funestata da due terribili incidenti stradali con un bilancio pesantissimo di tre morti. Due giovani di 28 e 30 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23 di ieri notte sulla Statale 106 all’altezza della nuova rotatoria che permette l’ingresso nell’abitato di Cirò Marina (Crotone). Si tratta di Antonio Francesco Dati, 28 anni di Torre Melissa, e Cataldo Francesco De Novaro di 30 anni di Cirò Marina. Un’altra persona è rimasta ferita in modo molto grave ed è stata trasportata all’ospedale di Crotone. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una Bmw condotta da Dati ed una Ford Fiesta sulla quale viaggiava De Novaro. Sulla dinamica indagano i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina che hanno eseguito i rilievi. Sul posto sono giunte tre ambulanze del Suem 118 e diversi mezzi dei vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere. Il traffico è rimasto bloccato per ore su entrambi i sensi di marcia.

Nel tardo pomeriggio, sempre di ieri, a perdere la vita era stato un giovane centauro morto a seguito di un terribile schianto nel vibonese. Il sinistro si è verificato intorno alle 17.30 nei pressi della piscina comunale di Serra San Bruno alla periferia della città della Certosa. La vittima è Gianluca Valenti, 29 anni, del luogo, che si trovava in sella ad una moto la quale, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro. Immediati i soccorsi allertati dai presenti. La centrale operativa coordinata dagli Iraci e Adona ha inviato sul posto anche l’elicottero del 118 proveniente da Locri ma, come detto, per il giovane non c’è stato nulla da fare in quanto è deceduto sul colpo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Stazione di Serra San Bruno.