Scontro tra moto, una finisce in una scarpata. Conducente in elisoccorso in ospedale

CATANZARO – In calo i nuovi contagi in Calabria rispetto al bollettino regionale di ieri. A fronte di +7.155 tamponi processati sono +1.843 i nuovi casi Covid (ieri erano 2.109). Il tasso di positività si attesta al 25,76% (ieri era al 25,45%). Scendono rispetto ai numeri in salita dei giorni scorsi, i ricoveri in area medica di 8 unità per un totale di 322 persone nei reparti ordinari degli ospedali calabresi. Due invece, i pazienti in più nelle terapie intesive per un totale di 12 persone in rianimazione. Tornando ai nuovi positivi, il territorio reggino oggi registra il maggior numero di casi in 24 ore, con 698 contagi. Segue Cosenza con 586 positivi, 390 a Catanzaro, 63 nel vibonese e 40 in provincia di Crotone. Da altra regione o estero sono 66 i casi positivi.

Tre i decessi segnalati nel bollettino di oggi e comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi, rispettivamente uno a Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. Il bollettino inoltre, conta +1.956 guariti oggi. Infine sul piano provinciale l’ASP di Catanzaro comunica oggi 412 positivi di cui 22 fuori regione. L’azienda sanitaria provinciale di Cosenza, segnala 839 nuovi positivi di cui 39 nel setting fuori regione più 1 accesso al Pronto Soccorso e l’Asp di Crotone registra 1 soggetto positivo nel setting fuori regione. Ancora, l’Asp di Vibo Valentia registra 3 soggetti positivi nel setting fuori regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 5711 (74 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5629 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 76535 (76179 guariti, 356 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 48650 (124 in reparto, 3 in terapia intensiva, 48523 in isolamento domiciliare)

CASI CHIUSI 90925 (89726 guariti, 1199 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 2931 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2910 in isolamento domiciliare)

CASI CHIUSI 45995 (45746 guariti, 249 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 13116 (88 in reparto, 1 in terapia intensiva, 13027 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 162416 (161594 guariti, 822 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 2539 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2527 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 41328 (41151 guariti, 177 deceduti).