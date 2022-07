Casa di riposo abusiva, anziani in spazi angusti e assistiti da personale non idoneo

COSENZA – Continua a rallentare l’epidemia da coronavirus anche in Calabria, certificata dal nuovo report dell’istituto Superiore di Sanità sulla diffusione pandemica in Italia. L’incidenza settimanale prosegue la discesa anche nella nostra regione e tocca gli 895 casi per 100mila abitanti rispetto ai 1.076 della scorsa settimane ai 1.122 di due settimane fa. In lieve calo anche l’indice di contagio RT, mentre in Calabria resta sotto osservazione l’occupazione dei posti letto in area medica salgono al 36,1% (percentuale ancora una volta più alta di tutte le regioni) mentre i ricoveri in terapia intensiva sono al 6,3%.

Per quanto riguarda il bollettino Covid giornaliero, il dipartimento salute della Regione evidenza oggi +2.109 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività che scende lievemente e si attesta al 25,45% (ieri era al 27,95 %). Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati effettuati +8.286 test (ieri erano stati +7.876). Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: Catanzaro+412 , Cosenza +781, Reggio Calabria, +555, Crotone, +183, Vibo Valentia, +94, altre Regioni o Stati esteri +84.

Dopo l’impennata di ieri, oggi si assiste ad un netto calo dei ricoveri in area medica (nel saldo si registra un solo ingresso e ben 22 dimissioni). In calo (anche se più lieve) anche il dato delle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 340 persone. Di queste 330 (-21) si trovano nei reparti di malattie infettive e 10 in rianimazione (-2).

Resta sempre alto il dato delle vittime con 6 decessi nelle ultime 24 ore (tre a Cosenza e uno a Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.813. Per la prima volta dopo quasi due mesi scende il numero di persone attualmente positive: sono +75.265 i malati covid con una diminuzione di 678 persone. I guariti dal covid sono 415.018 (+2.781) mentre ad oggi le persone in isolamento sono 74.925 (-655).

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Catanzaro: CASI ATTIVI 5.897 (78 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5.812 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 75.959 (75.603 guariti, 356 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 48.322 (123 in reparto, 2 in terapia intensiva, 48.197 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 90.667 (89.469 guariti, 1198 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 2.962 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.941 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 45.924 (45.676 guariti, 248 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.353 (93 in reparto, 1 in terapia intensiva, 13.259 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161.481 (160.660 guariti, 821 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.574 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.562 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41.230 (41.053 guariti, 177 deceduti)