Confermata la confisca di una parte del patrimonio del boss Mancuso

STALETTI’ (CZ) – L’incendio è divampato all’alba, intorno alle 5.30, nelle vicinanze di uno dei capannoni della torrefazione di Caffè Guglielmo a Copanello di Stalettì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme molto alte che hanno generato una nube nera. Secondo i primi riscontri l’origine del rogo sarebbe di natura dolosa e le fiamme hanno interessato una catasta di pedane in legno, sacchi in materiale plastico e 4 autovetture che si trovavano nel piazzale interno dello stabilimento tra due capannoni adibiti a deposito di materie prime e prodotti utilizzati durante la lavorazione.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all’interno delle strutture che risultano annerite a causa del fumo originatosi dalla combustione. Deformate dal calore e dalle alte temperature le saracinesche ma non si registrano altri danni alle strutture e alle persone. I vigili del fuoco hanno operato con 15 unità, quattro automezzi e due autobotti di supporto per il rifornimento idrico. Sono in corso gli accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio sul quale indagano i carabinieri.