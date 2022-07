Paura a Cutro per un vasto rogo: fiamme raggiungo case e auto, evacuate persone

CROTONE – È sotto controllo l’incendio di vaste proporzioni divampato ieri a ridosso del centro abitato di Cutro, nel Crotonese, mettendo in pericolo anche le abitazioni, una delle quali è stata danneggiata (le fiamme hanno distrutto il tetto) dal fuoco divampato nelle campagne nel rione Vattiato, nella zona sud del comune. Per precauzioni sette persone sono state evacuate mentre le fiamme hanno distrutto alcune vecchie auto che si trovavano in un’autocarrozzeria. Sul posto sono giunte alcune ambulanze, ma per nessuno degli evacuati si è reso necessario l’intervento dei medici. Per ore hanno lavorato dal cielo canadair ed elicotteri, mentre a terra sono state impegnate quattro squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone e del distaccamento di Petilia Policastro oltre ad una squadra di Calabria Verde. Considerata la gravità della situazione anche il comandante dei vigili del fuoco di Crotone, Giuseppe Bennardo, si era recato sul posto per coordinare gli interventi. Le fiamme, spinte dal vento che arriva dal mare, si sono poi spostate verso la zona della stazione ferroviaria di Cutro e dell’area industriale. In tutta la parte occidentale del comune l’aria è irrespirabile e diversi abitanti si sono barricati in casa.

Nel Materano chiusa una carreggiata della Statale 106 ‘Jonica’

Ma i roghi colpiscono un pò tutta l’Italia. Ieri sono state 29 oggi le richieste di intervento aereo giunte al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento di Protezione Civile: 6 dal Lazio, 5 dalla Calabria, 4 dal Friuli Venezia Giulia, 3 dalla Sardegna, 2 dal Veneto, 2 dall’Umbria, 2 dalla Basilicata, 2 dalla Sicilia, una ciascuna da Liguria, Toscana e Campania. L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere finora 14 roghi. E a causa di un incendio, per alcune ore è rimasta temporaneamente chiusa la carreggiata – in direzione Taranto – della strada statale 106 ‘Jonica’ al km 442,000, nel territorio comunale di Pisticci, in provincia di Matera dove sono intervenuti alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco. Le Forze dell’Ordine e le squadre Anas si sono occupati della gestione della viabilità e per consentire la riapertura del traffico veicolare che è rimasto momentaneamente bloccato, in direzione Taranto.