Vandalizzati i manifesti del Pride: “c’è chi agisce nell’oscurità della notte”

COSENZA – Contagi in leve calo (anche per il minor numero di tamponi processati come sempre accade domenica), undici vittime e aumento dei ricoveri ospedalieri. E’ il dato che emerge dal bollettini covid delle ultime 24 ore sulla diffusione della pandemia in Calabria. Nelle ultime 24 ore si contano infatti ben 11 decessi (quattro a Cosenza, tre a Catanzaro e Reggio Calabria e una a Crotone). I decessi dall’inizio della pandemia sono 2.785. Oggi i contagi sono 1.391 (ieri erano stati 1.724) così distribuiti: Catanzaro +168, Cosenza +416, Crotone +449, Reggio Calabria +298, Vibo Valentia +32, Altra Regione o Stati esteri: +32. Scende il tasso di positività che si attesta al 23,68% (ieri 24,43%). Il totale dei tamponi eseguiti è 3.447.295 (+7.057). In aumento, nel saldo tra ingressi ed uscite, i ricoverati in area medica, +14 (328 il totale), e in terapia intensiva, +3 (18 il totale). I casi attivi sono 73.560 (-8), gli isolati a domicilio 73.214 (-25) ed i nuovi guariti 1.388 che porta ol totale a 406.379).

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Catanzaro: casi attivi 6.518 (68 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6.437 in isolamento domiciliare); casi chiusi 73.237 (72.887 guariti, 350 deceduti)

Cosenza: casi attivi 45.849 (123 in reparto, 1 in terapia intensiva, 45.725 in isolamento domiciliare); casi chiusi 89636 (88447 guariti, 1189 deceduti)

Crotone: casi attivi 2.863 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.839 in isolamento domiciliare); casi chiusi 45.028 (44.785 guariti, 243 deceduti)

Reggio Calabria: casi attivi 13.820 (93 in reparto, 4 in terapia intensiva, 13.723 in isolamento domiciliare); casi chiusi 157.978 (157164 guariti, 814 deceduti)

Vibo Valentia: casi attivi 2.523 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.505 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.820 (40.644 guariti, 176 deceduti). (ANSA).