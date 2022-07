In Aspromonte la concentrazione più alta di ultracentenari. Parte un caso di studio - QuiCosenza.it

VARAPODIO (RC) – Ospita una delle più alte concentrazioni di ultracentenari d’Italia e rappresenta, assieme alla Sardegna, un caso di studio per la comunità scientifica mondiale. E’ il “laboratorio a cielo aperto della longevità”, un’area dell’Aspromonte che comprende i comuni di Varapodio, Molochio, Oppido Mamertina e alcune altre zone limitrofe, in tutto una ventina di centri, scelta adesso per effettuare in Italia un primo studio randomizzato incentrato sul ruolo di una particolare nutrizione che sposa i progressi della scienza e la dieta dei centenari locali.

La ricerca verrà condotta nei prossimi 18 mesi dalla Fondazione Valter Longo, in collaborazione con la University of Southern California, l’Università della Calabria e l’Università di Palermo e coinvolgerà 500 pazienti con l’obiettivo dichiarato di determinare se si possono ridurre i fattori di rischio per le malattie e l’età biologica della comunità dei partecipanti. Lo start all’iniziativa scientifica è stato dato a Varapodio proprio da Valter Longo, biogerontologo e biologo cellulare italo-americano noto per i suoi studi sul ruolo dei geni del digiuno e della risposta nutritiva sull’invecchiamento e sulle malattie della protezione cellulare. Longo, i cui genitori sono originari della Calabria, terra che anche lui conosce bene per averci trascorso lunghi periodi di vacanza in giovane età, è direttore del Programma di Ricerca su Longevità e Cancro dell’Ifom di Milano e a capo dell’Istituto di Longevità alla University of Southern California – Davis School of Gerontology di Los Angeles.

La dieta della longevità

“La Dieta della Longevità – ha detto lo scienziato e ricercatore italo americano, illustrando le caratteristiche dello studio – è un tipo di alimentazione che unisce i cibi storicamente presenti sulla tavola delle persone più longeve alle scoperte scientifiche degli ultimi 30 anni. L’alto numero di centenari che caratterizza alcuni paesi della Calabria, infatti, suggerisce che la Dieta della Longevità, che cambia con l’età, abbia avuto un ruolo importante nei record di centenari raggiunti da Molochio, Varapodio e alcuni comuni limitrofi. La Dieta della Longevità – ha aggiunto lo Longo – prevede un’alimentazione a base soprattutto di alimenti di origine vegetale come i legumi, i cereali integrali, verdure, frutta a guscio e altri prodotti locali, tra cui i limoni. Quanto ad alimenti di origine animale, fino ai 65 anni è contemplato principalmente il consumo di pesce 2-3 volte alla settimana, soprattutto azzurro e di piccole dimensioni, data la miglior qualità nutrizionale e la minor presenza di inquinanti, in particolare di metalli pesanti. Dopo i 65 anni di età, il quantitativo di proteine (ma anche la varietà dei cibi, anche di origine animale) può aumentare, per contrastare la perdita di massa muscolare e ossea che si ha con l’età. È fondamentale, però, essere seguiti da un nutrizionista come quelli che lavorano per la Fondazione Valter Longo”. In particolare lo studio si svilupperà attraverso una dieta ‘mimadigiuno’, a base vegetale e ipocalorica, con basse proteine e zuccheri, capace di ridurre i fattori di rischio o in alcuni casi di riportare alla normalità pazienti alle prese con malattie come il diabete.

“L’amministrazione comunale di Varapodio, la Fondazione Valter Longo e le università della Calabria e di Palermo – ha detto il sindaco del centro aspromontano, Orlando Fazzolari – lavoreranno assieme per portare a termine questo studio su un territorio che comprende una ventina di Comuni della Piana di Gioia Tauro, su un campione di almeno 500 persone“. Alla presentazione dello studio oltre a Longo e Fazzolari; (in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria), hanno partecipato Amalia Bruni, scienziata e consigliere regionale, Giuseppe Passarino, professore di genetica all’Università della Calabria; Antonluca Matarazzo, Ad Fondazione Valter Longo Onlus; Romina Inés Cervigni, responsabile scientifico Fondazione Valter Longo Onlus; Alberto Montesanto, Università della Calabria; Antonella Pellegrino, biologa nutrizionista.