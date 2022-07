Concorso tirocinanti: prove scritte, sessioni il 26 luglio a Rende

RENDE – “Sono state pubblicate le date delle prove scritte del concorso per il reclutamento di, complessive, 1.956 unità di personale da destinare ai ministeri della Cultura, della Giustizia e dell’Istruzione. Si svolgeranno il 26 luglio. In tutto, i candidati al concorso, sono 5.017 ma coloro che sono stati convocati per il 26 luglio, sono 1.937, cioè solo i candidati per i profili per cui è prevista la prova scritta”.

E’ quanto comunica Formez PA: “Gli altri candidati, per cui è prevista soltanto la prova del colloquio di idoneità – spiega Formez PA – saranno convocati successivamente.

Le prove scritte si svolgeranno, in contemporanea, su due sedi, a Rende: al Parco Acquatico, in via Santa Chiara e al Padiglione Luc. Mar., in via Via Amundsen, solo per i profili riportati nel calendario pubblicato sul sito”.