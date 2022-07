Auto perde il controllo e finisce contro un semirimorchio in sosta

SIMERI CRICHI (CZ) – I Vigili del fuoco di Catanzaro sono intervenuti alle 9.30 circa in contrada Apostolello nel comune di Simeri Crichi per un incidente stradale. La vettura, una Skoda Felicia che per cause in corso d’accertamento ha perso il controllo finendo contro un semirimorchio carrellone in sosta.

A bordo dell’auto solo il conducente che è stato prima immobilizzato ed estratto dall’abitacolo e poi affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso e per il successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza. Sono in corso accertamenti circa la dinamica del sinistro.