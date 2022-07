Anziano cade in campagna e resta bloccato a terra, salvato dai carabinieri

COSENZA – Dopo la nuova impennata di ieri, dovuta principalmente all’alto numero di tamponi processati, tornano ad assestarsi attorno a quota 3mila i nuovi contagi da coronavirus in Calabria. Un numero di nuovi positivi accertato in linea con il dato sui tamponi processati. Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati effettuati +8.338 test (ieri erano stati ben +13.815). Torna a salire il tasso di positività che si attesta al 37,01% (ieri era al 30,44%). In lieve calo i ricoveri in area medica mentre sale di un’unità il dato delle terapie intensive. Cresce invece il numero delle vittime con 6 decessi nelle ultime 24 ore. Il dipartimento salute della Regione segnala oggi +3.086 nuovi contagi (ieri erano stati +4.205). Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: +579 a Catanzaro, Cosenza +959, Reggio Calabria, +1.032, Crotone, +253, Vibo Valentia, +193, altre Regioni o Stati esteri +70.

Come detto nelle ultime 24 scende il numero di nuovi ricoveri in area medica (nel saldo si regista un nuovo ingresso e sei dimissioni), mentre sale di un’unità il dato delle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 342 persone. Di queste 323 (-5) si trovano nei reparti di malattie infettive e 19 in rianimazione (+1). Aumenta da ieri il numero delle vittime, con sei morti nelle ultime 24 ore (ben cinque a Cosenza e uno a Reggio Calabria). L’ASP di Cosenza comunica che dei 5 decessi, 3 sono avvenuti in reparto e 2 a domicilio, di questi ultimi uno è avvenuto il 28/06/2022 – notizia appresa da scheda ISTAT di morte. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.754. Il numero di persone attualmente positive al covid sale 71.391 con un incremento di 1.581 persone. I guariti dal covid sono 397.311 (+1.499) mentre le persone in isolamento sono 71.391 (+1.581).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6941 (73 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6855 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 70524 (70184 guariti, 340 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 42714 (121 in reparto, 3 in terapia intensiva, 42590 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 89003 (87826 guariti, 1177 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 2697 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2670 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44208 (43969 guariti, 239 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14968 (80 in reparto, 3 in terapia intensiva, 14885 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 153374 (152565 guariti, 809 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2314 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2295 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40578 (40402 guariti, 176 deceduti).