CATANZARO – Diminuiscono i contagi in Calabria come ogni fine settimana con 1.724 nuovi casi a fronte di 5.144 tamponi processati tra rapidi e molecolari. Risale di tre punti il tasso di positività che si attesta al 33,71%. Non si arrestano i ricoveri in area medica con +8 nuovi ingressi e 325 pazienti in reparto. Rimangono stabili le terapie intensive con 15 posti letto occupati. Sale a 340 il numero di ospedalizzati nei nosocomi calabresi

I positivi sono così distribuiti per provincia: Cosenza (+531), Reggio Calabria (+515), Crotone 46.257 (+419), Catanzaro (+207), Vibo Valentia (+29). Altra Regione o Stato Estero (+23).

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.388.102. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 464.165 (+1.724) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6948 (71 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6868 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 68961 (68624 guariti, 337 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 40831 (124 in reparto, 3 in terapia intensiva, 40704 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 88530 (87360 guariti, 1170 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 2567 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2545 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43690 (43451 guariti, 239 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13982 (88 in reparto, 3 in terapia intensiva, 13891 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 152155 (151349 guariti, 806 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2026 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2007 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40508 (40332 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 215 POSITIVI DI CUI 8 FUORI REGIONE.

L’ASP di Cosenza comunica 546 nuovi soggetti positivi di cui 15 fuori regione.