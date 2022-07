Muore a soli 21 anni nell’ospedale di Polistena. L’Asp avvia una verifica

COSENZA – Ulteriore lieve calo dai contagi nelle ultime 24 ore in Calabria e tasso di positività che rimane pressoché invariato punti. Si conferma il lieve rallentamento della curva pandemica in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati +2.113 nuovi contagi (ieri erano stati +2.653). Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: +466 a Catanzaro, Cosenza +870, Reggio Calabria, +676, Crotone, +3, Vibo Valentia, +44, altre Regioni o Stati esteri +54. Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati effettuati +6.933 test (ieri erano stati pco più di 9mila). Nonostante il calo dei test, il tasso di positività sale di un solo punto si attesta al 30,48% (ieri era al 29,30%).

Resta stabile la situazione negli ospedali calabresi con un lieve calo dei nuovi ricoveri in area medica (nel saldo si registrano 3 nuovi ingressi e 7 dimissioni), mentre sale di due unità il dato delle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 333 persone. Di queste 317 (-2) si trovano nei reparti di malattie infettive e 16 in rianimazione (+2). In lieve calo il numero delle vittime, con tre morti nelle ultime 24 ore (tutte a Cosenza). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.736. Il numero di persone attualmente positive al covid sono 67.334, con un aumento di 897 persone. I guariti salgono a 392.371 (+1.213) mentre le persone in isolamento sono 67.001 (+897).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6.880 (63 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6.808 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 68.822 (68.485 guariti, 337 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 40.308 (125 in reparto, 3 in terapia intensiva, 40.180 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 88.522 (87.355 guariti, 1167 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 2.431 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.408 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43.407 (43.169 guariti, 238 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14.091 (85 in reparto, 4 in terapia intensiva, 14.002 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 151.531 (150.726 guariti, 805 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.012 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.992 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.493 (40.317 guariti, 176 deceduti).