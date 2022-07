Anziano sequestrato, seviziato e mutilato: due arresti, un terzo soggetto irreperibile

ROMA – La paghetta per i figli? Una pratica longeva che sembra godere di buona salute nelle famiglie in Calabria. Secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni, infatti, ben otto calabresi su dieci (79%) la vedono come un modo utile per permettere alle ragazze e ai ragazzi di far qualche spesa in autonomia ma anche un’abitudine da portare avanti il più possibile con regolarità per responsabilizzarli sul valore del denaro e avvicinarli a una sua gestione consapevole.

Naturalmente, nell’era del digitale tradizioni pur radicate come questa convivono con soluzioni 4.0. Il risparmio per i figli prende sempre più la via dell’innovazione tanto che il 53% degli abitanti della Calabria prevede di ricorrere in misura crescente all’online e alle app per informarsi e sottoscrivere soluzioni di risparmio dedicate.

Investire per il futuro dei figli, d’altra parte, è una componente centrale nelle decisioni di investimento di una famiglia. Ma a quali soluzioni guardano i calabresi? In primis, a polizze per il risparmio e piani di accumulo anche di tipo previdenziale (26%), che offrono l’opportunità di accrescere il capitale in modo flessibile e conveniente in un orizzonte di medio-lungo termine. Seguono il classico libretto di risparmio (30%) e l’investimento nel mattone (10%). Un altro 32% pensa a una polizza vita per proteggere i propri cari dagli effetti economici di eventi avversi come la non autosufficienza preservando il patrimonio di famiglia.

Ma c’è un momento in cui iniziare a investire per il loro futuro?

La maggioranza dei calabresi ha le idee chiare: fin dalla loro nascita o comunque dalla tenera età (63%), un 19% dice dall’adolescenza e un altro 7% da quando sono maggiorenni. Gli studi e la formazione sono la prima ragione per iniziare a risparmiare e investire per loro (43%). C’è poi l’acquisto della casa (12%). Per un 14% l’obiettivo è incrementare la loro futura capacità di spesa, mentre uno su quattro (30%) vorrebbe creare per loro, in via preventiva, un tesoretto a cui possano attingere in caso di spese impreviste nel corso della loro vita.

“Investire per il futuro dei figli è una delle decisioni più importanti nella vita di una famiglia“ – dichiara Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni – “Sara Vita ha nel suo catalogo prodotti soluzioni assicurative di molte tipologie, in grado di soddisfare le più variegate esigenze, incrementando il capitale in modo sicuro, flessibile e vantaggioso. Oltre ai prodotti per l’investimento, il risparmio e la previdenza complementare, dobbiamo considerare anche le polizze vita di protezione che tutelano le risorse e il tenore di vita di una famiglia di fronte a eventi avversi”.