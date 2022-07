Stabili i nuovi contagi in Calabria (+3.149). Calano i ricoveri in area medica, 4 vittime - QuiCosenza.it

COSENZA – Restano invariati i nuovi contagi da coronavirus in Calabria con un numero di nuovi positivi accertato praticamente identico a quello di ieri così come il dato sui tamponi processati. Il dato confortante di oggi arriva dai ricoveri in area medica dove si registra il segno meno dopo oltre due settimane di costante incremento. Di segno opposto invece il numero di ricoveri in terapia intensiva con un nuovo incremento di tre unità. Il dipartimento salute della Regione segnala oggi +3.149 nuovi contagi (ieri erano stati +3.178). Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: +670 a Catanzaro, Cosenza +1.117, Reggio Calabria, +868, Crotone, +233, Vibo Valentia, +178, altre Regioni o Stati esteri +83. Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati effettuati +10.218 test (ieri erano stati +10.003). In ulteriore lieve calo il tasso di positività che si attesta al 30,82% (ieri era al 31,77%).

Come detto nelle ultime 24 scende il numero di nuovi ricoveri in area medica (nel saldo si registrano 6 nuovi ingressi e 15 dimissioni), mentre sale di tre unità il dato delle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 323 persone. Di queste 306 (-9) si trovano nei reparti di malattie infettive e 17 in rianimazione (+3). Aumenta da ieri il numero delle vittime, con quattro morti nelle ultime 24 ore (due a Cosenza, uno a Catanzaro e uno a Reggio Calabria). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.723. Il numero di persone attualmente positive al covid sale a 63.768, con un aumento di 1.888 persone. I guariti salgono a 388.12 (+1.257) mentre le persone in isolamento sono 63.445 (+1.894).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6.733 (59 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6.665 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 67.212 (66.879 guariti, 333 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 37.961 (126 in reparto, 2 in terapia intensiva, 37.833 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 88.122 (86.962 guariti, 1160 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 2.362 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.340 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 43.156 (42.918 guariti, 238 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.520 (80 in reparto, 6 in terapia intensiva, 13.434 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 149.630 (148.827 guariti, 803 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1.714 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.696 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.443 (40.267 guariti, 176 deceduti)