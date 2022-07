Al via il progetto “PA.O.LA”: un corso OSS per donne vittime di violenza

CATANZARO – Il suo cane ha aggredito per strada altri due cani di proprietà di due donne, uno dei quali ha riportato una lieve ferita ad un orecchio. Per questo un 28enne è finito agli arresti domiciliari. Il fatto è avvenuto a Isca Marina, nel Catanzarese. I carabinieri hanno anche accertato che i cani delle due donne erano sprovvisti di museruola e guinzaglio ed è stata comminata nei loro confronti una sanzione di 254,94 euro per omessa custodia e malgoverno animali, nonchè per la mancata iscrizione all’anagrafe canina.

Altri controlli, la cocaina sotto il bidet

A Gasperina, i carabinieri della sezione operativa del Nor hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 35enne della zona, in quanto, nel corso di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 44 grammi di cocaina, contenuta in un involucro di cellophane, nascosto sotto il bidet del bagno della sua abitazione; 2,60 grammi di cocaina suddivisa in 6 involucri di cellophane termosaldati, custoditi in un marsupio rinvenuto nella camera da letto; 10,53 grammi di sostanza da taglio, nonché un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Infine nel corso di mirati servizio sul litorale di Soverato nello scorso fine settimana, e nelle adiacenze dei luoghi della movida, i carabinieri hanno sanzionato 15 conducenti per infrazioni varie al codice della strada, tra cui guida senza far uso delle cinture di sicurezza e con telefono cellulare senza far uso di auricolari, omessa revisione del veicolo, momentanea assenza dei documenti di guida e circolazione. Nello specifico settore sono stati controllati 668 persone, 469 veicoli e 9 esercizi pubblici ispezionati. Diverse le denunce e le sanzioni elevate.