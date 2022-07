Nuovo balzo di contagi in Calabria (+4.598), boom nel cosentino. Ancora su i ricoveri

COSENZA – Continua la crescita dei contagi covid in Calabria, con una nuova impennata di casi giornalieri che vanno a cancellare il lieve calo registrato ieri, ma dovuto principalmente al minor numero di tamponi processati la domenica. Oggi un nuovo record di contagi con numeri che non si registravano nemmeno in autunno. La provincia di Cosenza è quella che fa registrare il maggior numero di nuovi positivi, seguita da quella di Reggio Calabria. Il tasso di positività resta stabile al 33%. Il dipartimento salute della Regione segnala oggi +4.598 nuovi contagi (ieri erano stati +1.884). Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: +859 a Catanzaro, Cosenza +1.725, Reggio Calabria, +1.307, Crotone, +406, Vibo Valentia, +210, altre Regioni o Stati esteri +91. Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati effettuati +13.929 test (ieri erano stati +5.576). Il tasso di positività come detto scende di pochissimo e si attesta al 33,01% (ieri era al 33,75%).

Continua a crescere il numero dei ricoveri negli ospedali calabresi, più marcato ancora una volta in area medica, mentre cresce di un’unità nelle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 326 persone. Di queste 315 (+14) si trovano nei reparti di malattie infettive e 11 in rianimazione (+1). Scende rispetto a ieri il numero delle vittime, con quattro morti nelle ultime 24 ore (due a Cosenza e due a Reggio Calabria). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.716. Il numero di persone attualmente positive al covid sale a 59.952 con un aumento di 3.173 persone. I guariti salgono a 385.623 (+1.421) mentre le persone in isolamento sono 59.626 (+3.158).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 6338 (76 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6257 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 65428 (65096 guariti, 332 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 36341 (117 in reparto, 2 in terapia intensiva, 36222 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87600 (86444 guariti, 1156 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 1923 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1903 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42683 (42445 guariti, 238 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11239 (79 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11157 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 148693 (147894 guariti, 799 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1511 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1492 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40353 (40177 guariti, 176 deceduti)