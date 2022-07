Somministrava alcolici a 16enni: denunciato il titolare

CROTONE – Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Nel capoluogo, l’attività di polizia ha consentito di accertare come un distributore automatico di bevande posto sul lungomare cittadino erogasse bevande alcoliche in orario non consentito, in violazione alla normativa vigente la quale prevede che, oltre la mezzanotte, fino alle ore 7, non possono essere somministrate bevande alcoliche mediante distributori automatici.

Pertanto, gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo del distributore e delle bevande in esso contenute, in quanto utilizzate per commettere la violazione, con la conseguente irrogazione della sanzione prevista al titolare della macchina erogatrice. Un altro servizio di controllo è stato effettuato a Rocca di Neto in un locale dove era in corso una serata danzante, dove è stata rilevata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici, che ha comportato la denuncia alla Procura della Repubblica di Crotone a carico del titolare. Lo stesso è stato anche sanzionato dagli agenti per aver somministrato le bevande a minori di anni 18, compresi nella fascia d’età 16-18 anni.