Centri per l’impiego, il Pd: “la Regione chiarisca sui ritardi nel concorso”

CATANZARO – “Comincia a diventare preoccupante il ritardo accumulato dalla Regione per l’organizzazione dei concorsi per il potenziamento dei centri per l’impiego che sono stati indetti durante lo scorso mese di gennaio“. Lo affermano i consiglieri regionali del Pd Mimmo Bevacqua, Ernesto Alecci, Franco Iacucci, Nicola Irto e Raffaele Mammoliti che così proseguono: “in altre Regioni gli stessi concorsi, organizzati sempre con il supporto della Formez, le procedure sono già avviate da tempo, mentre da noi è calato il silenzio più totale sullo stato di avanzamento della loro organizzazione. Eppure i centri per l’impiego della Calabria necessitano, con urgenza, di un potenziamento dell’organico e moltissimi giovani attendono la data della prova concorsuale”.

“Siamo davanti all’ennesimo esempio degli annunci senza alcuna ricaduta concreta da parte della giunta regionale – concludono i consiglieri dem – chiediamo pertanto che si faccia in fretta chiarezza sulle date e le modalità di svolgimento della procedura concorsuale“.