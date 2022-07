COSENZA – Nuova impennata di contagi da coronavirus in Calabria con quasi 4mila nuovi positivi in 24 ore e un tasso di positività che schizza addirittura al 44,56%. Significa che quasi un tampone su due processato risulta positivo al covid. Continua a crescere anche il dato dei ricoveri in area medica (sopra la soglia del 24%) e da ieri anche nelle terapie intensive. La variante B5 di Omicron dilaga oramai in tutte le province della regione dove continua a salire il numero di persone positive anche se sono due le province maggiormente colpite. Quella di Reggio Calabria, che oggi sfiora quasi i 1.700 nuovi positivi e quella di Cosenza con quasi 1.200 nuovi contagi.

Quasi 4mila nuovi positivi, positività al 44,56%

Il dipartimento salute della Regione segnala oggi +3.844 nuovi contagi (ieri erano stati +2.593). Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: +598 a Catanzaro, Cosenza +1.160, Reggio Calabria, +1.721, Crotone, +142, Vibo Valentia, +153, altre Regioni o Stati esteri +70. Stabile il numero dei tamponi processati. Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati effettuati +8.627 test (ieri erano stati +8.812). Il tasso di positività come detto sale di ben 20 punti e si attesta al 44,56% (ieri era al 28,21%).

Gimbe, in Calabria in una settimana casi aumentati del 58,6%

La crescita di contagi è certificata anche dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nella settimana 29 giugno-5 luglio si registra in Calabria una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (2.478) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (58,6%) rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica (24,2%) e in terapia intensiva (4,4%) occupati da pazienti affetti dal virus.

Continua a crescere in modo costante il numero dei ricoveri in area medica, mentre da ieri anche le unità anche fanno segnare un incremento. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 274 persone. Di queste 264 (+9) si trovano ricoverate nei reparti di malattie infettive e 10 in rianimazione (+2). Invariato rispetto a ieri il numero delle vittime con un tre morti nelle ultime 24 ore (due a Cosenza e una a Reggio Calabria). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.693. Impennata del numero di persone attualmente positive al covid: sono 50.950 con un aumento di3.299 persone. I guariti salgono a 380.186 (+542) mentre le persone in isolamento sono 50.676 (+3.288).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 5652 (72 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5577 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 64144 (63815 guariti, 329 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 31477 (100 in reparto, 1 in terapia intensiva, 31376 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87148 (86006 guariti, 1142 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 1582 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1566 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42347 (42109 guariti, 238 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10006 (60 in reparto, 5 in terapia intensiva, 9941 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 147031 (146236 guariti, 795 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1144 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1128 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40020 (39844 guariti, 176 deceduti)