Preziosi sospetti scambiati in “Compro oro”: 3 denunce

CROTONE – Tre persone sono state denunciate al termine di un controllo, svolto dagli agenti della Divisione polizia amministrativa della Questura di Crotone, all’interno di un esercizio “Compro oro”. L’ipotesi di reato è ricettazione e sostituzione di persona.

Gli operatori, dopo avere notato uno scambio di oggetti preziosi all’interno dell’esercizio, all’uscita hanno fermato e identificato una persona. Successivamente, sulla base di quanto acquisito, si sono recate nel negozio dove è stata accertata la presenza un soggetto non autorizzato a svolgere l’attività in assenza del titolare. Inoltre si è appurato che la cessione dei preziosi, avvenuta in precedenza, era stata registrata a nome di una persona non presente al momento della transazione.

In mancanza di informazioni precise sulla provenienza di alcuni monili in oro, il materiale oggetto di scambio è stato sequestrato assieme ad alcune banconote per un totale di 1.600 euro in contanti. Una sanzione è stata elevata ai titolari dell’esercizio per l’omessa tenuta del registro cartaceo, per non esser stati in grado di esibire la tenuta delle operazioni in formato elettronico e per aver esercitato l’attività di commercio di oggetti preziosi-compro oro a mezzo di rappresentante non autorizzato.