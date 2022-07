Mare sporco, Arpacal “ci sono criticità ma il 90% delle acque è eccellente. Collaboriamo”

COSENZA – L’Italia sta facendo i conti con una nuova ondata di contagi covid e la Calabria non fa eccezione con numeri in costante crescita, anche se oggi si contano circa mille contagi in meno rispetto all’impennata di ieri. Secondo gli esperti il picco dei contagi è atteso per metà mese ma nel frattempo facciamo i conti con l’elevate circolazione della variante B5 di Omicron, che si sta riverberando anche sugli ospedali calabresi, visto che nella nostra regione da quasi due settimane consecutivi i ricoveri sono in costante aumento e la percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri di area non critica supera abbondantemente il 20%. In Calabria siamo al 24% (dati Agenas) ed anche oggi si registra un numero elevato di ricoveri. In una settima si è passati dai 187 ricoverati in reparto ai 255 di oggi.

Circolazione del virus elevata ancora una volta nella provincia di Cosenza che resta quella più colpita e con oltre mille nuovi positivi anche oggi. Scende il numero dei tamponi processati ma anche l’indice di positività. Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati effettuati +8.812 test (ieri erano stati +10.017). Il tasso di positività scende di circa 5 punti e si attesta al 28,21% (ieri era al 35,5%) Il dipartimento salute della Regione segnala oggi +2.593 nuovi contagi (ieri erano stati +3.537). Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: +568 a Catanzaro, Cosenza +1.066, Reggio Calabria, +553, Crotone, +197, Vibo Valentia, +101, altre Regioni o Stati esteri +54.

Come detto non si arresta il numero dei ricoveri in area medica, con un nuovo netto incremento, mentre restano stabili le unità anche nelle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 263 persone. Di queste 255 (+13) si trovano ricoverate nei reparti di malattie infettive e 8 in rianimazione (+0). Sale il dato delle vittime con un tre vittime nelle ultime 24 ore (a Reggio Calabria). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.690. Il numero di persone attualmente positive al covid sale a 47.651 con un aumento di 1.550 persone. I guariti salgono a 379.644 (+986) mentre le persone in isolamento sono 47.388 (+1.537).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 5.398 (70 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.325 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 63.800 (63471 guariti, 329 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 30.325 (99 in reparto, 1 in terapia intensiva, 30.225 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87.140 (86.000 guariti, 1.140 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 1.527 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.509 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42.260 (42.022 guariti, 238 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 8.388 (52 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.333 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 146.928 (146.134 guariti, 794 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 991 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 975 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40020 (39.844 guariti, 176 deceduti)