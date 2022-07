Vigilessa cade da un edificio durante un’ispezione: interviene l’elisoccorso

DAVOLI (CZ) – Un uomo di 79 anni è morto, nella tarda mattinata di oggi, a seguito di un incidente stradale avvenuto in località Sant’Ippolito nel comune di Davoli in provincia di Catanzaro. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.50 circa ed ha visto coinvolta una sola vettura. Una Fiat Panda sulla quale si trovava l’uomo che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo prima fuori strada e poi ribaltandosi. Nonostante i soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Soverato, che hanno recuperato la salma dall’auto.