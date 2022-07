A2, ristrutturate 10 stazioni di servizio. Orsomarso “Calabria decorosa per turisti e viaggiatori”

CATANZARO – Come avevamo scritto nei giorni scorsi, Sono quasi a conclusione i lavori di riqualificazione e ristrutturazione, lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, in dieci stazioni di rifornimento. Si tratta di interventi per garantire massimo comfort nelle soste del viaggio in vista dell’esodo estivo e il completamento dei lavori è previsto per la prima decade di luglio. Lungo il tratto calabrese dell’ A2 “Autostrada del Mediterraneo”, sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione di 10 aree adibite ai servizi igienici, di cui sette in capo ai concessionari delle stazioni e tre realizzati direttamente da Anas. Le attività sono state completate nelle prime sette stazioni di servizio di Frascineto est, Tarsia est ed ovest, Lamezia est , Villa San Giovanni ovest, Pizzo est e Rosarno ovest. Nelle altre tre aree di servizio, di Frascineto ovest, Rogliano ovest ed est, i lavori di ristrutturazione sono in fase di completamento e si prevede la conclusione entro la prima decade di luglio 2022. Gli interventi hanno riguardato, in particolare, la riparazione e revisione degli impianti idraulici e di illuminazione, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione dei sanitari e di accessori vari, la riparazione di piastrelle e pavimentazione.

Sui lavori è intervenuto l’Assessore al Turismo e Marketing territoriale della Regione Fausto Orsomarso che ha parlato di lavori di ristrutturazione che permetteranno di presentare a turisti e viaggiatori “una Calabria decorosa. “Nei mesi scorsi – ha spiegato l’assessore regionale – abbiamo chiesto all’Anas, e ottenuto, interventi straordinari di ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici lungo questo tratto dell’autostrada del Mediterraneo. Si tratta di un’operazione storica attraverso la quale, dopo diversi decenni di attese, riusciamo a modernizzare e rendere decoroso un servizio essenziale per i turisti, i viaggiatori e per i calabresi che si spostano quotidianamente lungo l’A2. Un’azione sinergica – ha rimarcato Orsomarso -, messa in campo tra Regione e Anas, per garantire ai viaggiatori servizi puliti, efficaci, moderni. Un modo concreto per presentare e narrare a chi viaggia una Calabria nuova e attenta, rispettosa delle persone e al passo con i tempi”.