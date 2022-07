Perde il portafoglio con lo stipendio, il gesto altruista di un carabiniere

COSENZA – Sono quasi a conclusione i lavori di riqualificazione e ristrutturazione, lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, in dieci stazioni di rifornimento. Si tratta di interventi per garantire massimo comfort nelle soste del viaggio in vista dell’esodo estivo e il completamento dei lavori è previsto per la prima decade di luglio. Nel dettaglio, lungo il tratto calabrese dell’ A2 “Autostrada del Mediterraneo”, sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione di 10 aree adibite ai servizi igienici, di cui sette in capo ai concessionari delle stazioni e tre realizzati direttamente da Anas. Le attività sono state completate nelle prime sette stazioni di servizio di Frascineto est, Tarsia est ed ovest, Lamezia est , Villa San Giovanni ovest, Pizzo est e Rosarno ovest. Nelle altre tre aree di servizio, di Frascineto ovest, Rogliano ovest ed est, i lavori di ristrutturazione sono in fase di completamento e si prevede la conclusione entro la prima decade di luglio 2022. Gli interventi hanno riguardato, in particolare, la riparazione e revisione degli impianti idraulici e di illuminazione, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione dei sanitari e di accessori vari, la riparazione di piastrelle e pavimentazione.

Riaperto il tratto chiuso tra Falerna e San Mango D’Aquino

Intanto arriva un’altra buona notizie per gli automobilisti che percorrono il tratto della A2 tra Cosenza e Lamezia. È stato infatti riaperto al transito veicolare il tratto di A2 tra Falerna e San Mango D’Aquino, chiuso da oltre 3 mesi, dopo che una frana aveva interessato il territorio di Nocera Terinese a seguito di una perdita idrica provocata dalla rottura di una condotta dell’acquedotto. Nell’immediato, dopo i controlli tecnici, era stata aperta solo una corsia e si viaggiava con doppio senso di marcia. Da oggi si torna a viaggiare su entrambe le corsie.

Orsomarso “Anas ha assicurato la rimazione dei cantieri per il 15 luglio”

Di autostrada e in particolare dei disagi che gli automobilisti subiscono quotidianamente, a causa della presenza costante di cantieri in diversi tratti, si è discusso anche in consiglio regionale. In particolare, durante la seduta odierna, il consigliere regionale del Dem Ernesto Francesco Alecci ha segnalato i rallentamenti per i lavori lungo l’autostradaA2 del Mediterraneo, soprattutto nel tratto tra Cosenza e Reggio, definendoli “inaccettabili in pieno periodo estivo”. La replica è arrivata dall’assessore al Turismo Fausto Orsomarso “Ho personalmente tallonato Anas – ha risposto l’assessore – in merito ai servizi che vengono attuati sulla nostra autostrada e mi è stato assicurato che dal 15 luglio saranno sbloccati tutti i cantieri“.