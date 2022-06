Perde il controllo della moto e precipita in una scarpata facendo un volo di oltre 25 metri

COSENZA – Restano ancora elevati i nuovi contagi da coronavirus in Calabria. Anche se rispetto ieri il numero dei nuovi positivi è sceso e sotto quota 2mila, va registrato anche un calo dei tamponi processati. Questo porta ad un ulteriore aumento dell’indice di positività. Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati +6.084 test (ieri erano stati + 7.704). Il tasso di positività si attesta al 31,11% (ieri era al 30,48%). La provincia che presenta il maggior incremento di nuovi contagi è ancora una volta quella si Cosenza con quasi 700 positivi in più rispetto al dato di ieri. Per quanto riguarda i nuovi contagi, il dipartimento salute della Regione segnala oggi +1.893 nuovi contagi (ieri erano stati +2.348). Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: +368 a Catanzaro, Cosenza +698, Reggio Calabria, +578, Crotone, +131, Vibo Valentia, +105 altre Regioni o Stati esteri +13.

Per il quarto giorno consecutivo sono in crescita i ricoveri in area medica e da ieri tornano a salire anche nelle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 192persone. Di queste 184 (+5) si trovano ricoverate nei reparti di malattie infettive e 8 in rianimazione (+2). Diminuisce invece il dato delle vittime con un solo decesso nelle ultime 24 ore (a Cosenza). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.671. Il numero delle persone attualmente positive è invece in costante crescita: sono37.576 i positivi complessivi (+937) mentre i guariti salgono a 374.403 (+937). Infine le persone in isolamento sono 37.384 (+930).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 4239 (54 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4181 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 61793 (61467 guariti, 326 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 25073 (64 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25009 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86451 (85319 guariti, 1132 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 1051 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1035 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41715 (41479 guariti, 236 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5569 (38 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5528 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 145285 (144495 guariti, 790 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 849 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 838 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39691 (39517 guariti, 174 deceduti)