Bruciato vivo in auto. Ergastolo alla compagna e al suo amante, 23 anni al figlio di lei

CIRÒ MARINA (KR) – Avevano in casa dosi di cocaina e marijuana pronte per essere spacciate. Due giovani residenti a Cirò Marina, nel crotonese un 33enne operaio, e un 22enne in cerca di occupazione, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio e posti ai domiciliari. I militari Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cirò Marina, intervenuti in un’abitazione ubicata già più volte segnalata dai residenti per la presunta attività di spaccio di droga, hanno trovato nella disponibilità dei due cocaina e marijuana pronta per essere venduta. La sostanza stupefacente è stata trovate nascosta all’interno di un mobile della cucina e del comodino della camera da letto: in particolare c’erano poco meno di 84 grammi di cocaina divisa contenuta in tre diversi involucri, 560 grammi di marijuana in 6 confezioni, un centinaio di semi di cannabis indica, materiale utile al confezionamento delle dosi e due bilancini. La droga sequestrata, sulla quale saranno effettuati accertamenti per stabilirne la quantità di principio attivo, avrebbe fruttato al dettaglio non meno di 10 mila euro.