Balzo dei contagi in Calabria (+2.348), positività sale al 30,48%. Ancora su i ricoveri

COSENZA – Sale il numero dei tamponi processati e tornano a crescere i nuovi contagi da coronavirus in Calabria con un netto balzo dei positivi nelle ultime 24 ore che sfondano quota 2.000 come non accadeva da mesi. Il dipartimento salute della Regione segnala oggi +2.348 nuovi contagi. Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: +500 a Catanzaro, Cosenza +835, Reggio Calabria, +183, Crotone, +738, Vibo Valentia, +41 altre Regioni o Stati esteri +51. Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati +7.704 test (ieri erano stati 2.702 ). Il tasso di positività cresce ancora si attesta al 30,48% (ieri era al 26,79 %). La provincia che presenta il maggior incremento di nuovi contagi è quella si Cosenza con oltre 830 positivi in più rispetto al dato di ieri.

Continua a salire anche il dato dei ricoveri in area medica mentre resta stabile nelle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 185 persone. Di queste 179 (+6) si trovano ricoverate nei reparti di malattie infettive e 6 in rianimazione (+0). In ulteriore crescita anche il dato delle vittime con 5 morti nelle ultime 24 ore (quattro a Cosenza e uno a Catanzaro) anche se si tratta di un ricalcolo. L’Asp di Cosenza, infatti, ha comunicato 1 decesso in reparto e 3 in struttura socio assistenziale per anziani. Di questi ultimi un decesso è avvenuto in data 03/05/2022 e se ne è avuta notizia tramite scheda ISTAT e due sono avvenuti rispettivamente in data 12/09/2021 e 06/10/2021 e se ne avuta notizia tramite consultazione della piattaforma nazionale Covid-19 dell’ISS, aggiornata in data 27/06/2022. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.670. Continua a salire il numero delle persone attualmente positive che sono 36.639 (+1.670) mentre i guariti salgono a 373.448 (+673). Infine le persone in isolamento sono 36.454 (+1.664).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 4097 (56 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4038 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 61567 (61241 guariti, 326 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 24878 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24822 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 85948 (84817 guariti, 1131 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 980 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 965 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41655 (41419 guariti, 236 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5128 (40 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5085 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 145148 (144358 guariti, 790 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 766 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 755 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39669 (39495 guariti, 174 deceduti)