Omicidio Bagalà, assolti in appello dopo l’ergastolo in primo grado

ROCCELLA JONICA (RC) – Un nuovo doppio sbarco di migranti in Calabria, questa volta lungo le coste della Locride che si aggiungono gli altri due avvenuti nel crotonese Nel tardo pomeriggio di oggi, nel porto di Roccella Ionica, si sono verificati due “arrivi” nel giro di appena un’ora. In totale sono stati 108 i migranti tratti in salvo dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera di Roccella Ionica e condotti in sicurezza fin dentro la struttura portuale della cittadina ionica della Locride. Tra i profughi, in gran parte di nazionalità afgana, diverse donne e parecchi bambini alcuni dei quali con meno di due anni di età. Prima di giungere a Roccella Ionica in virtù di due operazioni di soccorso in mare compiute dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, i 108 migranti si trovavano al largo della costa della Calabria a bordo di due distinte barche a vela alla deriva. Dopo gli sbarchi, tutti i profughi sono stati sottoposti al test del tampone anticovid da parte del personale specializzato dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati in una tensostruttura realizzata nei mesi scorsi e gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile. Col doppio sbarco di oggi è salito a 28 il numero di “arrivi” di migranti (oltre 2 mila) nel solo tratto di costa della Locride in questo primo semestre del 2022: di questi ben 25 si sono finora verificati al Porto di Roccella Ionica.