Caldo record di giugno, in Calabria giornate da bollino rosso domani e mercoledì

CATANZARO – “Dopo quasi vent’anni il centrosinistra è tornato a vincere a Catanzaro. Nicola Fiorita è il nuovo sindaco della città capoluogo della Calabria. Un risultato storico che premia un lavoro di coinvolgimento che parte dal basso e un nuovo modo di veicolare le idee per il futuro della Città che ha saputo parlare direttamente alla cittadinanza”. Lo afferma il segretario regionale del Pd Nicola Irto. “Con la forza dell’impegno, delle idee e di un progetto politico vero – prosegue – nel quale abbiamo sostenuto la candidatura di Fiorita, andando, per la verità, in direzione ostinata e contraria, siamo riusciti a rompere vecchi schemi e vecchie logiche di potere. Grazie allo sforzo di tutta la coalizione abbiamo portato avanti un significativo lavoro di mediazione, ma soprattutto scommesso sulla voglia di cambiamento dei catanzaresi. Un cambiamento vero, non di facciata. Adesso, i tre maggiori capoluoghi di provincia calabresi sono governati dal centrosinistra. Reggio, Cosenza e ora Catanzaro. Un risultato assai significativo che dimostra un deciso cambiamento di rotta dopo il fallimento delle amministrazioni di centrodestra e l’inefficienza crescente della Giunta Regionale”.

“Al successo di Catanzaro – afferma Irto – si aggiungono poi le importanti vittorie ottenute ai ballottaggi di Acri e Paola, con la straordinaria affermazione di Pino Capalbo, che rendono ancora più significativa l’affermazione del Pd e del centrosinistra in questa tornata elettorale. Fatti e risultati concreti che dimostrano che siamo sulla giusta rotta e che, se ci apriamo al territorio, se seguiamo la nostra vocazione popolare e autenticamente democratica ma non populista, se ci apriamo al civismo autentico come quello che abbiamo visto a Catanzaro, riusciamo a ottenere la fiducia dei cittadini. Guai però a cullarsi sugli allori. Bisogna mettersi immediatamente al lavoro, assieme a Fiorita, perché il consenso non va solo guadagnato alle elezioni, va meritato. Giorno dopo giorno. Ce l’abbiamo fatta, ma adesso abbiamo una montagna da scalare. Una montagna fatta di problemi e complessità che caratterizzano il Mezzogiorno, ma fatta anche di opportunità: mettiamoci in cammino e andiamo a coglierle, per il bene dei cittadini”. “Alla Calabria – conclude Irto – serve un programma di sviluppo a lungo raggio che deve essere frutto di una visione di insieme alla quale, da subito, abbiamo cominciato a lavorare con le altre forze politiche e gli attori sociali e culturali del territorio in una logica di una coalizione sempre più inclusiva, aperta e legata ai bisogni dei cittadini”.

Ferrara “a Catanzaro vince un progetto civico di ascolto”

“L’elezione di Nicola Fiorita è una svolta epocale per Catanzaro che da sempre è considerata una roccaforte di centrodestra. Ha vinto invece un progetto civico che ha messo al centro l’ascolto della cittadinanza, un nuovo impegno verso le periferie e i valori della partecipazione e dell’inclusione. Facciamo le nostre congratulazioni al neo sindaco e adesso lavoriamo a testa bassa per cambiare Catanzaro”. Lo dichiara Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

Franz Caruso “auguri ai sindaci di Catanzaro, Acri e Paola”

vittoria di Nicola Fiorita a Catanzaro e, in provincia di Cosenza, di Pino Capalbo ad Acri e di Giovanni Politano a Paola. “Mi congratulo con tutti i sindaci neo eletti nell’ultima tornata elettorale in Calabria, ad ognuno dei quali auguro buon lavoro, consapevole delle difficoltà enormi che gli amministratori locali devono quotidianamente affrontare e superare, in particolar modo alle nostre latitudini”. È quanto afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, a seguito dell’esito del turno di ballottaggio di ieri che ha decretato lae, in provincia di Cosenza, di Pino Capalbo ad Acri e di Giovanni Politano a

“Fiorita, Capalbo e Politano – prosegue il sindaco Caruso – sono espressione di un importante processo politico di centrosinistra che ha saputo superare pericolosi personalismi, allargare la proposta alle energie positive del territorio e puntare con decisione su un candidato spendibile per impegno, professionalità e radicamento sul territorio. Si è così registrato l’ennesimo successo di un progetto politico/amministrativo di cui Cosenza, con la mia elezione, ha saputo essere da importante e fondamentale esempio. Alla vittoria di Nicola a Catanzaro, peraltro, che ha arginato populismi e falsi civismi così come abbiamo fatto a Cosenza, hanno contribuito in maniera determinante i socialisti che dopo vent’anni ritornano nuovamente ad essere rappresentati nel civico consesso. Di questo progetto, figlio della migliore sintesi delle forze riformiste europee, progressiste e civiche, dovremo essere tutti strenui difensori, rafforzandolo, per poter vincere anche le prossime sfide che ci attendono.

Sono certo che con il sindaco Fiorita, con cui condivido la medesima passione e volontà di perseguire il bene collettivo stando tra la gente e con la gente, porteremo avanti un impegno comune, di collaborazione istituzionale, per tracciare insieme piani di sviluppo e di connessione tra le nostre realtà territoriali che abbracciano aree fondamentali della regione. Collaborazione e sinergia che sapremo proseguire con il sindaco Capalbo ed avviare sin da subito anche con il sindaco Politano. L’obiettivo- conclude il sindaco di Cosenza, Franz Caruso – è quello di mettere in campo e condividere ogni iniziativa utile allo sviluppo delle nostre comunità per elevarne il benessere sociale e culturale”.