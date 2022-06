Un aiuto concreto: donati 65mila pasti a cani e gatti ospiti dei rifugi ENPA in Calabria

REGGIO CALABRIA – Il celebre marchio Ultima Petfood , specializzato nell’alimentazione per cani e gatti – ha scelto anche quest’anno di essere al fianco di ENPA, l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, con un supporto concreto. L’azienda, che ha fatto del proprio slogan “Insieme per una vita migliore” una vera e propria mission, ha deciso di impegnarsi per migliorare la vita di cani e gatti bisognosi attraverso un progetto continuativo contribuendo con una prima donazione di 65mila pasti indirizzati ai rifugi ENPA della Calabria. Una donazione a sostegno dei cani e gatti ospiti dei rifugi ENPA, ma anche un aiuto concreto per supportare l’operato di tutti i volontari che ogni giorno si mettono in gioco lavorando in prima persona per la protezione dei nostri amici animali: queste realtà, che oggi non possono fare affidamento sul normale flusso di adozioni e interventi singoli, esistono infatti anche grazie al supporto di volontari e donazioni. I beneficiari della donazione saranno i rifugi ENPA della Calabria che al momento sono quelli più penalizzati e dove le donazioni sono ancora più necessarie a fronte di richieste di aiuto sempre più insistenti : Gioia Tauro, Reggio Calabria, Palmi e altre realtà limitrofe. Nonostante la vita dei nostri amici a quattro zampe ospitati nei rifugi sia difficile e solitaria, questo contributo prezioso prova ancora una volta quanto una donazione possa portare un po’ di amore nella vita dei nostri amici animali.

“L’obiettivo che da sempre ci poniamo è quello di donare ai nostri ospiti una vita di rifugio il più serena e curata possibile in attesa di un’adozione. Iniziative come queste sono indispensabili per poterlo raggiungere” ha dichiarato Marco Bravi, Presidente del Consiglio Nazionale ENPA. “Il supporto di Ultima Petfood ai rifugi ENPA si dimostra fondamentale per chi, come noi, nonostante i 150 anni di storia e l’accudimento di decine di migliaia di animali l’anno, può contare solo su donazioni di aziende e privati”. Nel corso degli ultimi anni ENPA ha aiutato più di 85mila animali, risultato reso possibile anche grazie al sostegno di aziende come Ultima Petfood, che è stata più volte in prima linea durante i periodi di maggior necessità. “Il concetto di “Insieme per una vita migliore” è al centro di tutte le nostre attività: sappiamo che i nostri amici a quattro zampe rendono la nostra vita migliore e ci impegniamo fortemente per potergli offrire il meglio: partendo dalla realizzazione di ricette appositamente formulate per le loro esigenze, complete e bilanciate, al desiderio di fare del bene. Per questo abbiamo voluto offrire il nostro aiuto a ENPA, che da molti anni si occupa proprio di proteggere gli animali, sempre in prima linea nelle situazioni di emergenza” ha affermato Giulia Frenquellucci, Senior Brand Manager Ultima Italia. “Ultima Petfood non è solo la marca esperta in alimenti per cani e gatti; la nostra azienda si impegna ogni giorno nell’assicurare il benessere degli animali, contribuendo a migliorare la loro salute fisica ed emozionale.”