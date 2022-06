Nascondeva nel garage un ordigno con 1 kg di esplosivo: finisce ai domiciliari

COSENZA – Scendono sotto quota mille i nuovi contagi covid in Calabria, ma rispetto a ieri cambia poco perché il tasso di positività resta attorno al 27% per il un numero inferiore di tamponi processati nelle ultime 24 ore come accade sempre di domenica. Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati +2.702 test (ieri erano stati 4.132 ). Il tasso di positività si attesta al 26,79% (ieri era al 27,18%). Anche oggi si registra un ulteriore incremento dei ricoveri in area medica. Il dipartimento salute della Regione segnala oggi +724 nuovi contagi. Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: +94 a Catanzaro, Cosenza +324, Reggio Calabria, +193, Crotone, +89, Vibo Valentia, +15 altre Regioni o Stati esteri +9.

Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 179 persone. Di queste 173 (+12) si trovano ricoverate nei reparti di malattie infettive e 6 in rianimazione (+1). Torna a salire anche il dato delle vittime con 4 morti nelle ultime 24 ore (due Crotone e una rispettivamente a Cosenza e Reggio Calabria). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.665. Continua a salire il numero delle persone attualmente positive che sono 34.969 (+529) mentre i guariti salgono a 372.775 (+191). Infine le persone in isolamento sono 34.790 (+516).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 4015 (49 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3963 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 61149 (60824 guariti, 325 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 24142 (55 in reparto, 2 in terapia intensiva, 24085 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 85849 (84722 guariti, 1127 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 879 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 865 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41573 (41337 guariti, 236 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4443 (43 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4399 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 145095 (144305 guariti, 790 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 745 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 734 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39649 (39475 guariti, 174 deceduti)