Promozione turistica, domani presentazione della guida ‘Lonely Planet’ per la Calabria

VIBO VALENTIA – Veicolo in fiamme sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”. L’incendio del mezzo è avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento, in prossimità del km 363,000 tra gli svincoli di Mileto e Soriano, in provincia di Vibo Valentia.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco oltre a squadre Anas e le Forze dell’Ordine.

Proprio a causa del veicolo in fiamme, il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo. Alle 14:45 il traffico è stato riaperto dopo il totale spegnimento del mezzo e la messa in sicurezza della strada. Lunghe code e viaggiatori esausti fermi in un tratto di strada completamente soleggiato ad una temperatura che sfiorava i 40 gradi ma, fortunatamente, non ci sono feriti.