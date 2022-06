Pnrr, rigenerazione per 14 borghi calabresi: due nel cosentino

durante la notifica di un TSO a una persona affetta da problemi psichici. Argomenti come questi sono molto sensibili e delicati e il contatto con il soggetto non può avvenire da parte del militare che non ha le competenze mediche necessarie per affrontare una situazione del genere». È quanto dichiara Massimiliano Zetti, Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), in merito ai due marescialli dell’Arma che ieri sono stati accoltellati a un braccio e alla testa da un 60enne cui è stato notificato un TSO. CATANZARO – «Intendiamo innanzitutto esprimere solidarietà ai due colleghi accoltellati ieri in provincia di Reggio Calabria,a una persona affetta da problemi psichici. Argomenti come questi sono molto sensibili e delicati e il contatto con il soggetto non può avvenire da parte del militare che non ha le competenze mediche necessarie per affrontare una situazione del genere». È quanto dichiaraSegretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), in merito aia un braccio e alla testa da un 60enne cui è stato notificato un TSO.

«I trattamenti sanitari obbligatori sono un problema sanitario e non di ordine pubblico, i carabinieri non possono, né devono sostituirsi ai medici. Casi come questi riportano alla mente quanto successo a Genova nel 2018 in un caso simile, quando un ragazzo, Jefferson Tomala, durante un TSO si accanì sui poliziotti intervenuti accoltellandoli e uno di questi si difese esplodendo un colpo risultato poi fatale per il giovane. Ecco – conclude Zetti -, il passato continua a non insegnare nulla».