Depurazione: prefetti vietano la circolazione notturna degli autospurgo. Occhiuto: “pugno duro”

COSENZA – Nuovi contagi covid ancora ampiamente sopra quota mille in Calabria, con una recrudescenza della pandemia acclarata anche dal nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità. Il trend dell’ultima settimana è quello di un aumento generalizzato dei nuovi positivi e in modo minore anche dei ricoveri, dovuti soprattutto alla diffusione varanti B5 di Omicron largamente predominante.

In Calabria, per la seconda settimana consecutiva l’incidenza è in netta risalita. Negli ultimi sette giorni è a 373 casi ogni 100mila abitanti (la scorsa settimana era a 238 mentre due settimana fa a 208): In salita anche l’indice di contagio RT. Situazione sotto controllo negli ospedali calabresi dove la percentuale dei posti letto in area medica è al 14.7%, in salita nell’ultima settimana di uno 0,3% (resta ancora la più alta d’Italia) mentre nelle terapie intensive l’aumento è più consistente: dal 2,6% dello scorso monitoraggio al 3,7% di questa settimana.

Tornando al bollettino covid della Regione nelle ultime 24 ore si contano +1.247 nuovi positivi (ieri i nuovi casi erano +1.178) e così suddivisi: Catanzaro +283, Cosenza +467, Crotone +96, Reggio Calabria +306, Vibo Valentia +31, altre Regioni o Stati esteri +19. Il tutto a fronte di un numero invariato di tamponi processati. Sono stati effettuati +4.660 test (ieri erano 4.511) con il tasso di positività che sale leggermene si attesta al 26,76%. In lieve aumento i ricoveri in area medica (+5) mentre si libera un posto letto in terapia intensiva (-1). Ad oggi negli ospedali si trovano ricoverati 155 pazienti: 149 sono nei reparti di malattie infettive e 6 in terapia intensiva. Un solo decesso accertato da ieri (a Cosenza) porta il totale delle vittime a 2.657. Il numero dei guariti sale a 371.719 (+927) mentre continua a lievitare il dato sulle persone attualmente positive: sono32.835 con un aumento di 319 persone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 3843 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3797 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60686 (60362 guariti, 324 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 23116 (49 in reparto, 2 in terapia intensiva, 23065 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 85614 (84490 guariti, 1124 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 816 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 807 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41441 (41208 guariti, 233 deceduti)

Reggio Calabria:CASI ATTIVI 3678 (39 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3638 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 144896 (144107 guariti, 789 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 661 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 652 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39624 (39450 guariti, 174 deceduti)