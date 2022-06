Covid, nuovo rialzo dei contagi in Calabria (+1.446). In salita anche i ricoveri, 4 vittime

COSENZA – Anche in Calabria contagi covid in aumento, con i nuovi positivi che oggi superano di molto quota mille e sono più del triplo di ieri, anche se con un numero nettamente superiore di tamponi processati nelle ultime 24 ore. Tra rapidi e molecolari sono stati analizzati +5.818 test (ieri erano stati 2.354). Il tasso di positività torna a salire e si attesta al 23,85% (ieri era al 18,99%). Il dipartimento salute della Regione segnala oggi +1.446 nuovi contagi. Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: +336 a Catanzaro, Cosenza +518, Reggio Calabria, +505, Crotone, +35 Vibo Valentia, +32 altre Regioni o Stati esteri +16.

Il dato negativo di oggi arriva dai ricoveri, dove si registra un netto aumento dei posti letto occupati in area medica con undici nuovi ingressi e nessuna dimissione, mentre resta stabile il dato delle terapie intensive. Attualmente negli ospedali calabresi si trovano ricoverate 152 persone. Di queste 145 (+11) si trovano ricoverate nei reparti di malattie infettive e 7 in rianimazione (+0). Invariato il dato delle vittime con 4 decessi nelle ultime 24 ore (due Cosenza e due a Catanzaro) con il totale delle vittime che sale a 2.652. Torna a salire il numero delle persone attualmente positive che sono 31.514 (+198) mentre i guariti salgono a 369.332 (+1.244). Infine le persone in isolamento sono 31.362 (+187).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 3561 (41 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3517 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60184 (59861 guariti, 323 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 22821 (47 in reparto, 2 in terapia intensiva, 22772 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 84558 (83437 guariti, 1121 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 664 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 657 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41259 (41026 guariti, 233 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3042 (41 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2999 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 144452 (143664 guariti, 788 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 734 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 725 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39442 (39268 guariti, 174 deceduti)