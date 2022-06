Auto in transito prende fuoco: coppia riesce a salvarsi abbandonando il veicolo

COSENZA – La Scuola d’Estate, il Piano del Ministero dell’Istruzione per coinvolgere studentesse e studenti su base volontaria, da giugno a settembre, prende forma anche quest’anno come momento di costruzione dell’innovazione didattica e delle buone pratiche. Più di 57.000 progetti da realizzare in 3.119 istituti scolastici italiani. Il Miur ha reso disponibilile graduatorie dei fondi PON (risorse europee) e le proposte progettuali saranno realizzate con un budget di 179 milioni di euro, che rappresentano una delle fonti di finanziamento messe a disposizione per la realizzazione delle attività. Le scuole hanno inviato progetti per attivare soprattutto moduli di potenziamento delle competenze linguistiche (17%), di rafforzamento nelle materie STEM (14%), sul digitale (10%) e per l’educazione motoria (10%). Saranno attivati anche moduli di arte, teatro e scrittura creativa (9%), per il rinforzo della competenza alfabetica funzionale (19%) e in materia di consapevolezza ed espressione culturale (9%), musica e canto (5%). Tra gli altri: laboratori creativi e artigianali per la valorizzazione dei beni comuni, competenza imprenditoriale, educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni, educazione alla legalità e ai diritti umani.

Alla Calabria 11 milioni di euro per 217 istituti

Per quanto riguarda la Calabria sono state finanziate 216 istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione (QUI L’ELENCO COMPLETO) e un Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). “Le proposte progettuali delle 217 scuole calabresi – fa sapere Alessandro Melicchio, deputato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Cultura – saranno realizzate con un budget totale di € 10.919.231 euro con attività che vanno dai laboratori creativi e artigianali per la valorizzazione dei beni comuni all’educazione alla legalità e ai diritti umani, dai laboratori d’arte, teatro e sport alla scrittura creativa. E ancora, potenziamento delle competenze linguistiche, rafforzamento nelle materie STEM e nelle competenze digitali e imprenditoriali, educazione alla cittadinanza attiva, rinforzo della competenza alfabetica funzionale e in materia di consapevolezza ed espressione culturale, educazione motoria, musica e canto. La Scuola d’Estate, il Piano del Ministero dell’Istruzione per coinvolgere studentesse e studenti, su base volontaria, da giugno a settembre, prende forma, dunque, anche quest’anno nella nostra regione come momento di costruzione dell’innovazione didattica e delle buone pratiche. Quest’anno, poi, il ruolo delle scuole sarà anche più importante, perché sarà data una particolare attenzione all’accoglienza, all’inclusione e al coinvolgimento degli studenti ucraini. Le scuole calabresi – conclude Melicchio – tornano protagoniste anche questa estate, quindi, trasformandosi in luoghi di comunità, di incontro, di crescita, di confronto con i territori”.