Al Nord luce e gas, al Sud la spesa. A Cosenza, in un anno, cibo più caro del +9,5%

COSENZA – Nuovi contagi covid poco sotto quota mille in Calabria dove la situazione pandemica resta sotto controllo, anche se il trend dell’ultima settimana è quello di un aumento generalizzato (anche se contenuto) dei nuovi positivi, dovuti soprattutto alla diffusione varanti B5 di Omicron. Lo certifica il nuovo report dell’Istituto superiore di sanità che evidenza come in Calabria l’incidenza sia tornata a salire dopo diverse settimane di dati in calo. Negli ultimi sette giorni l’incidenza è a 238 casi ogni 100mila abitanti (la scorsa settimana era a 208) mentre l’indice di contagio RT si mantiene sotto quota uno e si attesa a 0.83 (range 074-0.91). Oramai quasi il 23% dei nuovi contagi sono per la variante B5 che presto diverrà predominante. Situazione sotto controllo negli ospedali calabresi dove la percentuale dei posti letto in area medica è al 14.4% (resta la più alta d’Italia) mentre nelle terapie intensive è al 2,6%.

Tornando al bollettino covid della Regione nelle ultime 24 ore si contano +942 nuovi positivi (ieri i nuovi casi erano +840) e così suddivisi: +180 Catanzaro, +350 Cosenza, +66 Crotone, +306 Reggio Calabria, +25 Vibo Valentia, +9 altre Regioni o Stati esteri. Il tutto a fronte di un numero invariato di tamponi processati. Sono stati effettuati +3.791 test (ieri erano 3.748) con il tasso di positività che sale di due punti e si attesta al 24,85%. In lieve aumento i ricoveri in area medica (+2) mentre si registra un ingresso in più in terapia intensiva. Ad oggi negli ospedali si trovano ricoverati 144 pazienti: 137 sono nei reparti di malattie infettive e 7 in terapia intensiva. Un solo decesso accertato da ieri (a Reggio Calabria) porta il totale delle vittime a 2.642. Il numero dei guariti sale a 367.489 (+1.205) mentre continua a scendere il dato sulle persone attualmente positive: sono 30.736 con una diminuzione di 264 persone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 3508 (31 in reparto, 4 in terapia intensiva, 3473 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59678 (59359 guariti, 319 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 22402 (55 in reparto, 1 in terapia intensiva, 22346 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 83921 (82805 guariti, 1116 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 712 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 704 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41103 (40870 guariti, 233 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2666 (37 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2627 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 143999 (143211 guariti, 788 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 772 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 766 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39355 (39182 guariti, 173 deceduti)