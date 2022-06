Intensi rovesci e forti temporali pomeridiani. Diramata l’allerta gialla in Calabria

CATANZARO – Restano stabili i contagi in Calabria nelle ultime 24 ore si contano (+840) nuovi positivi a fronte di 3.748 tamponi effettuati. Il bollettino regionale riporta 2 morti di cui 1 a Reggio e 1 nel catanzarese. Scendo i ricoveri in area medica (- 6) e lievissimo aumento invece in terapia intensiva (+1). Il tasso di positività aumenta rispetto a ieri attestandosi al 22%.

I casi provincia per provincia sono così distribuiti:

180 Catanzaro, 340 Cosenza, 213 Reggio Calabria, 53 Crotone, 33 Vibo Valentia, 11 altre Regioni o Stati esteri.

L’Asp di Catanzaro comunica oggi 183 positivi di cui 3 fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 8 nuovi casi a domicilio.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 36 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3438 in isolamento domiciliare; 59204 guariti, 319 deceduti.

Cosenza: 48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 22617 in isolamento domiciliare; 82191 guariti, 1116 deceduti.

Crotone: 8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 702 in isolamento domiciliare; C40806 guariti, 233 deceduti.

Reggio Calabria: 37 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2627 in isolamento domiciliare; 142906 guariti, 787 deceduti.

Vibo Valentia: 6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 804 in isolamento domiciliare; 39119 guariti, 173 deceduti)