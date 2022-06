Emergenza migranti: fermati sulle coste calabresi 9 presunti scafisti

COSENZA – Restano invariati i nuovi contagi da coronavirus in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati +363 casi contro i 353 di ieri. Provincia per provincia i casi sono così distribuiti: Catanzaro +41, Cosenza +171, Crotone +42, Reggio Calabria +106, Vibo Valentia +3, altra regione +1. Torna però a crescere l’indice di positività che sale di 4 punti si attesa al 18,04% (ieri era al 14,76%)a causa di una nuova diminuzione dei tamponi processati per effetto della domenica. Effettuati nelle ultime 24 ore +2.018 test, tra molecolari e antigienici (ieri i tamponi erano stati +2.391). Risale lievemente il numero delle vittime, con due decessi accertati a Cosenza e Reggio Calabria. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 2.635.

In calo il numero dei ricoveri in ospedale – nel saldo tra ingressi ed uscite – dove si registrano cinque ricoverati in meno in area medica (nessun ingresso e cinque dimissioni) mentre resta invariato il dato delle terapie intensive. Attualmente gli ospedalizzati nei nosocomi calabresi, a causa del Covid, sono in tutto 157, di cui 154 nei reparti di malattie infettive (-3) e 3 nelle terapie intensive (+0) I nuovi guariti sono +387 che portano il totale delle persone che hanno superato la malattia a 362.187. Le persone attualmente positive in tutta la regione sono 31.540 (-24) mentre gli isolati a domicilio sono 31.383 (-19).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 3.350 (41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.308 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58.818 (58.500 guariti, 318 deceduti)

Cosenza: CASI ATTIVI 23.477 (47 in reparto, 2 in terapia intensiva, 23.428 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 81.207 (80.094 guariti, 1.113 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 831 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 817 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.659 (40.427 guariti, 232 deceduti)

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.338 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.292 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 142.999 (142.213 guariti, 786 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 881 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 875 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.105 (38.932 guariti, 173 deceduti)