Referendum, Gratteri: “Governo capirà che riforma non va bene?”

CIRO’ MARINA – Proclamato lutto cittadino a Cirò Marina dopo la tragica morte del 31enne Francesco Licciardi avvenuta ieri lungo il tratto crotonese della strada statale 106. Il giovane era diretto ad un raduno di auto d’epoca, quando ha avuto uno scontro frontale con un camper, che gli è costato la vita morendo sul colpo.

Inconsolabili mamma Luisa e Papà Salvatore insieme all’amata sorella Marika. Doveva a breve iniziare uno stage presso il Comune di Cirò Marina, da poco laureato in economia e commercio, e lo stesso sindaco, Sergio Ferrari che ha subito postato su Facebook “a nome dell’intera città di Cirò Marina esprimo il mio più sentito dolore e cordoglio al papà Salvatore, alla mamma Luisa, alla sorella Marika ed a tutte le famiglie Licciardi e Mingrone, per la prematura e tragica morte di Francesco, un ragazzo perbene, che conoscevo personalmente. Caro Francesco, ti stavamo aspettando in Comune per l’inizio del tuo stage! La crudeltà della vita non ci ha dato nemmeno il tempo di iniziare! Spero che l’abbraccio commosso di tutta la nostra comunità arrivi alla tua famiglia ed a quanti ti hanno voluto bene. Non ci sono parole di fronte a un tale dolore. Le parole servono solo a unirci nella condivisione del dolore. L’Amministrazione Comunale, parteciperà al dolore della famiglia proclamando lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali.”

L’ultimo saluto al giovane Francesco verrà dato oggi pomeriggio alle 18 presso la chiesa di San Nicodemo. “Bisognerà che ognuno rifletta sulla perdita di Francesco e dei tanti giovani e non che muoiono sulla nostra 106”.