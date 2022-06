Beccato con oltre 60 grammi di marijuana: arrestato

ROMA – Cresce ancora #ioleggoperché (www.ioleggoperche.it), la grande iniziativa sociale dell’Associazione Italiana Editori (Aie) che punta a donare libri alle biblioteche scolastiche per rafforzare nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine ai libri e alla lettura. E torna per la sua settima edizione, in programma dal 5 al 13 novembre, più grande, grazie a una squadra rafforzata e a nuove sfide. “#ioleggoperché in sei anni ha portato quasi due milioni di libri nuovi nelle scuole – ha commentato il presidente Ricardo Franco Levi – Il progetto di Aie cresce ancora, nel 2022, a favore delle biblioteche scolastiche e della crescita dei nostri ragazzi. Vogliamo favorire l’inclusione e la coesione sociale attraverso i libri e la lettura: è con questo spirito che abbiamo impostato #ioleggoperchéLAB, e rafforzato la squadra istituzionale, con l’ingresso del Dipartimento dello Sport”.

L’iniziativa è sostenuta dal ministero della Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, dal Centro per il Libro e la Lettura, a cui si aggiunge il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio con il ministero dell’Istruzione e con il sostegno di tutta la filiera del Libro (Associazione Librai Italiani, Associazione Italiana Biblioteche e Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai). Un grande lavoro di squadra che, a partire da editori e Istituzioni, coinvolge librerie, biblioteche, media, tutte le tv e privati cittadini. “La settima edizione di #ioleggoperché – dice il ministro Dario Franceschini – si arricchisce della partecipazione del mondo sportivo e innova la propria formula attraverso l’introduzione di uno spazio sperimentale, a testimonianza di una intensa vitalità capace di coinvolgere sempre più giovani nella scoperta del libro e della lettura”. “Leggere permette di vivere altre storie, vuol dire imparare a scrivere e anche a condividere la parola. In questo momento come mai abbiamo bisogno di dialogo” commenta il ministro Patrizio Bianchi. “Lo sport al pari della cultura è capace di offrire una opportunità a tutti” sottolinea il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali.

Quest’anno ci si concentrerà su due ambiti territoriali: la Calabria e la Lombardia con una sperimentazione sui nidi. #ioleggoperchéLAB – Progetto Calabria, in collaborazione con l’Università della Calabria, ha l’obiettivo di sperimentare, nel contesto di #ioleggoperché, che già vede protagonisti scuole, famiglie e librerie, alcune associazioni culturali del territorio con la funzione di stimolo per la creazione di nuovi modelli di promozione della lettura nelle scuole, proposte a partire dalle realtà locali. Il coordinamento generale e la direzione scientifica è a cura dell’università, che misurerà l’effettivo cambiamento nelle abitudini di lettura da parte degli studenti così da fornire informazioni utili per il futuro. Quattro le associazioni coinvolte (Lo studio di Francesco di Morano Calabro, il Circolo di Cultura Tommaso Cornelio di Rovito, la Cooperativa Kiwi di Rosarno, l’associazione MutaMenti di Crotone) e sette le scuole (primaria e secondaria di I e II grado nei comuni di Rovito, Spezzano Albanese, Castrovillari, Morano e Laino Borgo in provincia di Cosenza, Rosarno in provincia di Reggio Calabria e Crotone). #ioleggoperchéLAB – Nidi prenderà vita invece grazie a un’iniziativa pilota sviluppata in collaborazione con Fondazione Cariplo con l’obiettivo di coinvolgere, per la prima volta, anche la fascia dei piccolissimi: una sperimentazione in partenza a settembre che interesserà 250 nidi distribuiti tra la Lombardia e le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.